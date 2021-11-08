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В Федерации хоккея России высказались о возможной отмене дисквалификации Кузнецова

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РИА Новости

Исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о ситуации с возможной отменой дисквалификации форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Мы находимся в контакте с игроком и его агентом. Юристы занимаются. Пока новостей нет, сказать нечего. Много юридических нюансов. Будут позитивные сдвиги — сразу поделимся», — цитирует Курбатова «Спорт-Экспресс».

В 2019 году нападающий был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира в Словакии, обнаружили кокаин. При этом хоккеист может играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Кузнецов принял участие в 11 матчах, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный за кокаин Кузнецов с большой долей вероятности сыграет на Играх-2022 в китайской столице.

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Хоккей. Сборная России
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