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В Федерации фигурного катания назвали причину пропуска Трусовой Гран-при Японии

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John David Mercer/Reuters

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о причинах пропуска Александрой Трусовой этапа Гран-при в Японии NHK Trophy.

«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», — цитирует Когана RT.

Фигуристка получила стрессовый перелом одной из костей стопы. С травмой она выступила на этапе Гран-при в США Skate America, где заняла первое место.

Этап в Японии пройдет с 12 по 14 ноября. Россию в женском одиночном катании представит Дарья Усачева.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова обошла соотечественницу Александру Трусову в зачете серии Гран-при сезона-2021/22 после трех турниров из шести.

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