В РФС назвали судейство в матче «Спартака» с «Локомотивом» бестолковым

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1).

«Странно, что «Локомотив» в большинстве не дожал «Спартак». Странно, что обе команды показали довоенный футбол: ни творчества, ни мысли, ни взаимопонимания, ни тактики. Такое количество обрезов и неточных передач ставит под вопрос серьезность подготовки команд к таким играм. Непонятно, как «железнодорожники» собирались реализовывать свое преимущество.

«Спартак» — молодцы, воспользовались полной несостоятельностью соперников. Выделю Соболева: проснулся во втором тайме. Но это был футбол, который мы не должны видеть в исполнении команд, представляющих РПЛ в Европе, считающихся элитными.

Судейство в матче показалось странным. Абсолютно нелогичное. В одинаковых эпизодах была разная трактовка. Там, где нужны внушения, полетели карточки. В итоге нервничать начали все: футболисты, тренеры, даже судья. Судейство было под стать футболу, бестолковое», — приводит слова почетного президента РФС «СЭ».

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров РПЛ «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец назвал главную ошибку «Локомотива» в матче со «Спартаком».