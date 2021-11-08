Джокович рассказал, за что уважает Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве, которого обыграл в финале «Мастерса» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

«Медведев вызывает у меня симпатию и уважение тем, что он всегда верен себе. Даниил настоящий. Что бы другие ни думали, говорили или ждали от него, он всегда поступает согласно своим ценностям.

Людей, которые принимают свою природу и изо всех сил работают над собой, ждет величие. Даниил, буду очень рад еще не раз с тобой встретиться. Знаю, что просто не будет. Ты отличный соперник», — написал первая ракетка мира в Twitter.

В личных встречах между Медведевым и Джоковичем счет стал 6:4 в пользу серба. Последний раз теннисисты встречались между собой в финале US Open — 2021. Тогда Медведев одержал убедительную победу в трех сетах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Призовой фонд теннисного турнира в Париже составил €2 603 700.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев остался недоволен действиями одного из болельщиков во время финального матча «Мастерса» в Париже.