Медведев пошутил про Джоковича после поражения в финале «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев пошутил по поводу тренировок с сербом Новаком Джоковичем после того, как проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

«Я думаю, нам не стоит больше тренироваться друг с другом», — написал россиянин в Instagram.

Напомним, в преддверии турнира в столице Франции теннисисты провели совместную тренировку и сыграли один сет. Победу в нем одержал Медведев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Призовой фонд теннисного турнира в Париже составил €2 603 700.

Теннис. Париж. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:4, 6:3

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенич во втором финальном матче Кубка Билли Джин Кинг.