Медведев проиграл Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале «Мастерса» в Париже.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу первой ракетки мира. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут.

Сербский теннисист сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету россиянина семь подач навылет, три двойные ошибки и три брейка при десяти брейк-пойнтах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Призовой фонд теннисного турнира в Париже составил €2 603 700.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать $20 млн.

Накануне россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, что принесло ему $122 960.

По призовым Медведев уступает лишь двукратному победителю «Большого шлема» Евгению Кафельникову, который за свою теннисную карьеру заработал $23 883 797.

Теннис. Париж. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 6:4, 6:3