Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Метеоролог Тишковец заявил, что в России ожидается «еврозима» 05:45
Еврокомиссия ввела окончательные антидемпинговые пошлины на фанеру из России 05:41
21-летняя велогонщица Текесте погибла в ДТП 05:33
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Бесплатная ставка 1000 р.

ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

close
100%
РИА Новости

Московский ЦСКА нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА-Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу московских армейцев. В составе победителей дубль оформил Владислав Каменев, также отличились Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отразил все 17 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей встрече ЦСКА примет череповецкую «Северсталь», а СКА дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Каменев (Окулов, Григоренко) — 12:23
2:0 — Каменев (Григоренко, Нестеров) — 14:16 (5x4)   
3:0 — Валльмарк (Нестеров, Каменев) — 49:48 (5x4)   
4:0 — Нордстрём (Окулов, Соркин) — 57:29 (5x4)

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть