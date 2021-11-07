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Трусова не выступит на этапе Гран-при в Токио

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John David Mercer/Reuters

Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Трусова не примет участия на этапе Гран-при в Токио.

«Трусова не полетела в Токио, она пропустит этап», — приводит слова источника в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ТАСС.

Этап Гран-при в Токио пройдет с 12 по 14 ноября.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова обошла соотечественницу Александру Трусову в зачете серии Гран-при сезона-2021/22 после трех турниров из шести. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигуристка из Японии Маи Михара лидирует в зачете. Она выступила на двух этапах, на ее счету 18 очков. На второй строчке расположилась еще одна россиянка Камила Валиева. После победы на Гран-при Канады у нее 15 очков и один этап в запасе.

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