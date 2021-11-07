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Экс-теннисист Чесноков: американцы чистое быдло

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Meduza

Экс-теннисист Андрей Чесноков высказался о переименовании Кубка Федерации в Кубок теннисистки Билли Джин Кинг, передает Metaratings.ru.

«Мне вообще не нравится название. Американцы чистое быдло в этом плане. Ну а что могут сказать игроки? Все будут хавать и глотать американское говно», — сказал Чесноков.

Напомним, сборная России победила в Кубке Билли Джин Кинг. В решающем матче Людмила Самсонова обыграла швейцарку Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Ранее Даниил Медведев стал вторым в истории российским теннисистом, которому удалось заработать $20 млн.

Накануне россиянин вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже, что принесло ему $122 960.

По призовым Медведев уступает лишь двукратному победителю «Большого шлема» Евгению Кафельникову, который за свою теннисную карьеру заработал $23 883 797.

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