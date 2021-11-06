Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенич во втором финальном матче Кубка Билли Джин Кинг.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Таким образом, Самсонова, заменившая Анастасию Павлюченкову, которая получила травму колена, принесла сборной России победу в турнире.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию соревнований.

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Также российскую команду представляли Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз.

До 2020 года турнир проводился под названием Кубок Федерации, в сентябре были переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал парижского «Мастерса», обыграв немца Александра Зверева (6:2, 6:2).