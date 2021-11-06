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Макгрегор — Махачеву: ты что, отсталая жертва инцеста?

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Instagram.com/islam_makhachev

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал жесткий комментарий под постом российского бойца Ислама Махачева в Twitter.

В 2015 году Махачев перед боем с Чедом Мендесом написал: «Страшно представить, что будет, если после таких разговоров Конор проиграет».

Макгрегор нашел этот пост через шесть лет и оставил под ним комментарий.

«Ты что, отсталая жертва инцеста? А что насчет того, что было после этого? Ты никто без меня, не забывай. Умоляй меня. Даже если я обделаюсь в автобусе, такой ноунейм как ты, останется никем, пацан. Никем в этом большом мире. Обделался в автобусе, а теперь живет за счет чужой работы», — написал Макгрегор, однако вскоре удалил запись.

Ранее Махачев заявил, что оторвал бы Макгрегору руку.

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемом «кимура» над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

Махачев является чемпионом России и мира по боевому самбо. Занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легком весе.

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