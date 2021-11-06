Экс-президент «Спартака» высказался о возможном назначении итальянца на пост наставника клуба

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что бывший помощник Антонио Конте Паоло Ваноли может возглавить московский клуб. Слова Червиченко передает «Советский Спорт».

«Эта команда ничего больше не заслуживает, кроме, как ассистентов. Один ассистент приехал физику подтянуть футболистам, а потом с ним сдуру стали чемпионами. Это я про Карреру. Так получилось — проканало. И теперь давайте всех помощников переберем.

Думаю, это такой же бред, как покупка шейхами доли в клубе. Просто итальянские агенты активно вбрасывают эту тему. Вдруг к ним обратятся, а они потом сюда эшелон итальянского неликвида притащат», — сказал Червиченко.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав 18 очков.

4 ноября красно-белые сыграли вничью с английским «Лестером» в матче Лиги Европы. Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Сравнял счет хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

Ранее сообщалось, что новым наставником московского «Спартака» может стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли.