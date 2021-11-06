Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в клуб.

«Готов ли я обсудить возвращение с клубом? Я всегда готов вернуться в «Спартак»! Но, к сожалению, пока я не могу покинуть Италию», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны.

Действующим главным тренером «Спартака» является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 18 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 13-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Ранее сообщалось, что новым наставником московского «Спартака» может стать 49-летний итальянец Паоло Ваноли, работавший в тренерском штабе Антонио Конте в лондонском «Челси» и миланском «Интере». Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин, специалист отказался ехать с Конте в «Тоттенхэм Хотспур» из-за переговоров с красно-белыми.