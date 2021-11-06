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Лидер Гран-при в Италии назвала лучшую фигуристку России на данный момент

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Владимир Песня/Александр Вильф/РИА «Новости»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, лидирующая на этапе Гран-при в Италии, назвала лучшую российскую фигуристку на данный момент.

«Мне нравятся Щербакова и Валиева, у них такие программы, такие линии! Прекрасное скольжение, уверенные прыжки. Ну и, конечно, Елизавета Туктамышева! Она лучшая фигуристка на данный момент в России, она слышит музыку и чувствует ее, а еще и прыгает!» — цитирует Хендрикс «Чемпионат.com».

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.

В нынешнем сезоне россиянка заняла второе место на этапе Гран-при Skate Canada.

Ранее Туктамышева оценила ритм-танец дуэта из Франции Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона на этапе Гран-при в Турине.

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