Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин назвал процент вакцинированных игроков сборной России 06:41
Минэнерго дало прогноз по объемам добычи нефти в России... 06:26
Около 0°С и гололедица ожидаются в Москве 06:22
Украинский олимпийский чемпион рассказал об отношении к российским спортсменам 06:22
Дубль Наместникова помог «Детройту» прервать победную серию... 06:13
Байден заявил, что Путин и Си Цзиньпин сомневаются в эффективности демократии 06:11
В Подмосковье задержали «закладчика» с 20 кг мефедрона 06:01
Передача Свечникова помогла «Каролине» одержать победу в матче... 05:58
Доктор Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли 05:47
Гол Зайцева не спас «Оттаву» от поражения в матче... 05:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Слуцкий раскритиковал систему Кубка России

close
100%
РИА Новости

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал несправедливой систему Кубка России.

Согласно действующему формату, участники еврокубков начинают борьбу за трофей с 1/8 финала, остальные команды Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют с элитного группового раунда.

«Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В матче 1/8 финала Кубка России «Рубин» примет волгоградский «Ротор». Встреча пройдет 1 марта.

В других матчах первого раунда плей-офф турнира московский «Спартак» примет краснодарскую «Кубань», столичный «Локомотив» дома сыграет с красноярским «Енисеем», ЦСКА на выезде встретится с «Сочи», «Зенит» в Санкт-Петербурге проведет игру с «КАМАЗом», владикавказская «Алания» примет тульский «Арсенал», калининградская «Балтика» на домашней арене встретится с «Чайкой», а «Динамо» в столице сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на 50 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть