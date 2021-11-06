Слуцкий раскритиковал систему Кубка России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал несправедливой систему Кубка России.

Согласно действующему формату, участники еврокубков начинают борьбу за трофей с 1/8 финала, остальные команды Российской премьер-лиги (РПЛ) стартуют с элитного группового раунда.

«Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В матче 1/8 финала Кубка России «Рубин» примет волгоградский «Ротор». Встреча пройдет 1 марта.

В других матчах первого раунда плей-офф турнира московский «Спартак» примет краснодарскую «Кубань», столичный «Локомотив» дома сыграет с красноярским «Енисеем», ЦСКА на выезде встретится с «Сочи», «Зенит» в Санкт-Петербурге проведет игру с «КАМАЗом», владикавказская «Алания» примет тульский «Арсенал», калининградская «Балтика» на домашней арене встретится с «Чайкой», а «Динамо» в столице сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на 50 тыс. рублей по итогам матча восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».