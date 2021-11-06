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Экс-капитан «Локомотива» Чорлука рассказал, что его поразило в России

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший капитан московского «Локомотива» хорват Ведран Чорлука рассказал о своих первых впечатлениях после перехода в стан «железнодорожников» в 2012 году.

«Сначала я был поражен финансовой мощью, однако стадионы в 2012 году, выглядели как арена хорватского «Сесвете». Больше всего меня удивило плохое судейство и непрофессионализм российских футболистов.

Сейчас молодые игроки в России другие, но уже в 17 лет их привязывают к агентам, которые подталкивают их туда, где будут выше комиссионные.

В еврокубках ни одна российская команда не смогла пройти групповой этап. «Краснодар» проиграл «Динамо» из Загреба. Клубы далеки от европейского качества футбола, но сборная России меняется. Она играет в более современный футбол», – приводит слова хорвата Nacional.

Чорлука перешел в «Локомотив» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, а также четырехкратным обладателем Кубка страны.

В конце сезона-2020/2021 года хорват решил завершить карьеру футболиста.

Сборная России встретится с национальной командой Хорватии 14 октября в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере хорватской команды Луке Модриче.

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Футбол. Чемпионат России
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