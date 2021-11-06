Российский фигурист заявил, что ему очень стыдно за выступление на Гран-при Италии

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался о своем выступлении с короткой программой на Гран-при Италии.

22-летний фигурист откатался с ошибками, в том числе упав с четверного лутца. Он получил 71,07 балла и оказался на промежуточном 10-м месте.

«Чувства очень плохие. В первую очередь виню себя самого. Я подвел всех людей, которые со мной работали. Очень обидно и стыдно. Пытаюсь с этим бороться.

Какие планы на произвольную? Посмотрим на тренировке. Рисковать нужно было сегодня. Но я очень много проиграл. Обычно мы стараемся придерживаться того контента, который запланировали. Очень редко меняем его по ходу соревнований», — цитирует спортсмена Sport24.

Произвольные программы мужчины покажут 6 ноября.

Мужчины. Короткая программа. Результаты:

1. Цзинь Боян (Китай) — 97.89

2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67

3. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30

…

9. Петр Гуменник (Россия) — 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Майя Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии.