Директор журнала, вручающего «Золотой мяч», назвал чушью новость о победителе

Паскаль Ферре, директор журнала France Football — издания, которое ежегодно вручает престижную награду «Золотой мяч», отреагировал на появление слухов о том, что в 2021 году обладателем приза станет форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Месси уже уведомили о том, что он получит награду в 2021 году.

«Это полная чушь. Мы уже видели подобное в течение последних десяти дней или около того. Большой блеф», — приводит слова директора журнала Actu Foot.

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.