Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара 00:40
Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA 00:39
Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии 00:29
Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара 00:26
Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла 00:26
В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса 00:03
Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им... 05.11.2021, 23:59
За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать 05.11.2021, 23:48
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб... 05.11.2021, 23:46
Андрей Бурковский сообщил о возвращении в МХТ им. Чехова 05.11.2021, 23:42
Бесплатная ставка 1000 р.

Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман

close
100%
UFC

Основатель известного зала American Top Team Дэн Ламберт высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Ламберт назвал Чимаева «Макгрегором для мусульман», отметив харизму шведского спортсмена.

«Как и у Макгрегора у этого парня есть хайп, у него хорошо подвешен язык, он проводит яркие, заметные бои. Кажется, что он безумно талантлив, но я бы посмотрел на Чимаева с сильным соперником. Пока он еще не встречался с по-настоящему крутыми ребятами», — цитирует Ламберта Sportskeeda.

На турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Чимаев ответил на вопрос, пожмет ли руку экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову при встрече.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть