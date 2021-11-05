Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара 00:40
Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA 00:39
Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии 00:29
Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара 00:26
Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла 00:26
Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман 00:05
В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса 00:03
Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им... 05.11.2021, 23:59
За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать 05.11.2021, 23:48
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб... 05.11.2021, 23:46
Бесплатная ставка 1000 р.

Российский боксер о людях, напавших на мужчину с ребенком: подонки, негодяи и мерзавцы

close
100%
Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

Российский боксер Григорий Дрозд прокомментировал нападение группы людей на мужчину с ребенком, передает «Спорт-Экспресс».

«Это подонки, негодяи и мерзавцы. Даже чисто по человечески при возникновении конфликта нельзя, чтобы это видел ребенок. Я бы предложил дать им подумать в местах заключения лет десять», — сказал Дрозд.

Также Дрозд добавил, что потом их надо депортировать, если они из другой страны.

Столичная прокуратура взяла на контроль конфликт с нападением толпы на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также появилось видео, на котором виден момент начала конфликта с участием неизвестных мужчин.

Мужчины напали на отца, находившегося на улице с ребенком, недалеко от торгового центра, вечером 4 ноября. Местные жители, увидев обострившийся конфликт, не разнимали людей.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал нападение четырех людей на мужчину с ребенком.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть