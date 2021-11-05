Семикратный чемпион Франции попытается приобрести форварда «Зенита»

Французский «Лион» попытается приобрести форварда петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно, передает L'Equipe.

Соглашение Азмуна с сине-бело-голубыми действует до 2022 года. Если «Зенит» не продаст иранца зимой, то он может уйти из клуба бесплатно.

Иранец провел за клуб с берегов Невы 23 матча в 2021 году, в которых забил 16 мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом РПЛ, а также обладателем Кубка России.

По данным портала Transfermarkt стоимость нападающего оценивается в €25 млн.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» занимает шестое место, набрав 19 очков. «Зенит» располагается на первой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун вошел в список номинантов на звание лучшего игрока 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Стоит отметить, что Азмун — единственный представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом списке.