Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Украинский комментатор: Валиева такая же одноразовая чемпионка, как Загитова 23:12
В РЖД опровергли сообщение о блокировке перевозок угля из Казахстана... 22:59
У президента Чехии диагностировали цирроз печени 22:47
Семикратный чемпион Франции попытается приобрести форварда «Зенита» 22:45
Spiegel: Германия проигнорировала мнение Польши при оценке «Северного потока... 22:43
Агент рассказал, кто будет следующим тренером «Спартака» 22:27
Опубликовано видео допроса одного из подозреваемых в нападении в Новой... 22:26
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении отца с сыном в Новой... 22:17
Задержанные за избиение отца с ребенком в Новых Ватутинках оказались... 21:58
США следят за «необычными» действиями российских военных вблизи Украины 21:57
Бесплатная ставка 1000 р.

Роднина о предложении повышать баллы за возраст: хватит заниматься дурью

close
100%
РИА Новости

Бывшая фигуристка Ирина Роднина прокомментировала предложение тренера Александра Жулина повышать баллы возрастным фигуристкам, передает RT.

«Баллы хотят то повышать, то уменьшать. Есть четкие правила, зачем заниматься дурью? То мы умиляемся прыжками 13-летней спортсменки, то выступлением 30-летней девушки», — сказала Роднина.

Такое предложение двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду высказала после выступления Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее официальный Instagram команды Этери Тутберидзе отреагировал на предложение Александра Жулина мотивировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

В сториз появилась картинка с изображением сидящей в транспорте пожилой женщины и стоящей рядом девушки.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть