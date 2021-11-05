Экс-игрок ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

Футболист лондонского «Вест Хэма» Никола Влашич потерял сознание на тренировке своей команды, получив сильный удар локтем по голове от партнера, передает Nogometne Vijesti.

Отмечается, что хорват быстро пришел в себя, но медицинский штаб решил запретить ему играть в матче Лиги Европы против бельгийского «Генка» (2:2).

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончании которой красно-синие выкупили хорватского полузащитника за €15,7 млн. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром команды, записав в актив 11 голов.

За «Вест Хэм» Влашич провел девять матчей.

Ранее Йошко Влашич, отец полузащитника английского «Вест Хэма» Николы Влашича, подверг критике бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко и нынешнего тренера ЦСКА Алексея Березуцкого.