Агент Трабукки назвал причину увольнения Карреры из «Спартака»

Футбольный агент Марко Трабукки назвал причину увольнения тренера Массимо Карреры из московского «Спартака» в 2018 году, передает «Чемпионат.com».

«Массимо уволили, когда команда шла на втором месте. Думаю, мы тогда сделали хорошую работу. Но в руководстве посчитали, что второе место – плохо и надо уволить тренера. Думаю, это ошибка», — сказал Трабукки.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 Каррера стал чемпионом России со «Спартаком».

Ранее экс-тренер по реабилитации московского «Спартака» Диего Мантовани рассказал о работе с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Мы сблизились с Каррерой с момента его назначения в штаб Аленичева. Тогда он не говорил ни по-русски, ни по-английски — только по-итальянски. Логично, что пока в команду не пришел переводчик Артем, я помогал Массимо. У нас завязались отличные отношения. Точно знаю, что ему нравилось, как я работаю», — сказал Мантовани.