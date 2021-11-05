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Капризов о первом голе в сезоне: иногда нужен «пинок под зад», чтобы начать действовать

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Harrison Barden/USA TODAY Sports

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов поделился впечатлениями от первой шайбы в сезоне, которую он забросил в ворота «Оттавы Сенаторз», передает сайт лиги.

«Все и так знали, что я строг к себе. Потому тренеры старались много не говорить, давая мне сосредоточиться. Как мы говорим в России, «иногда нужен пинок под зад, чтобы ты начал действовать», — сказал Капризов.

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» в присутствии 15 276 зрителей и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4.

В прошедшей игре Капризов провел на льду 19 минут 57 секунд, нанес шесть бросков в створ ворот, забросил шайбу и отдал результативную передачу, а также завершил встречу с показателем полезности »+1».

Напомним, что в текущем розыгрыше НХЛ россиянин провел девять матчей и набрал восемь очков.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Хоккей. НХЛ
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