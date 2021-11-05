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Японский журналист: вопрос о золоте на Олимпиаде-2022 в женском катании снят

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Японский журналист издания Number Web Тосими Орияма считает, что российская фигуристка Камила Валиева завоюет золотую медаль на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Он остался впечатлен выступлением россиянки на этапе Гран-при в Канаде.

«Произвольная Валиевой стала более совершенной во втором сезоне. Сложные переходы вместе с мастерством катания позволяют набирать высокие баллы. Что действительно поражает, так это ее способность выступать без ошибок. Думаю, вопрос о золоте Пекина снят», — цитирует Орияму Inoprosport.

Напомним, в ночь на 31 октября Валиева стала победительницей второго этапа Гран-при Skate Canada. По сумме двух программ спортсменка получила 265,08 балла. Для ученицы Этери Тутберидзе это дебютный этап Гран-при во взрослом катании.

15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. Также она взяла серебро на взрослом чемпионате России.

Ранее десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильде Чичча заявила, что фигуристки из России преждевременно уходят из спорта, поскольку их эксплуатируют в техническом плане.

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