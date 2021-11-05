Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гладилин: Селихов столько сидел под Максименко, ему терять нечего 14:02
Слуцкая сравнила Валиеву и Туктамышеву 13:59
На Украине люди ворвались в больницу с требованием дать им кислород 13:48
Фигуристка Щербакова рассказала, без чего не представляет свою жизнь 13:48
Гладилин: «Спартак» добился максимального результата против «Лестера» 13:36
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах России 13:29
PR-менеджер объяснила отказ Дзюбы от вызова в сборную России 13:24
На Украине Януковичу предъявили подозрение по делам «евромайдана» 13:23
Появилось видео начала конфликта четверых мужчин и отца с ребенком в Новых... 13:14
Суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд экс-акционерам... 13:06
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-игрок ЦСКА Гришин: у Дзюбы самый острый язык в российском футболе

close
100%
GlobalLookPress

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил поведение форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в коммуникации с футбольной общественностью.

«Конечно, у Дзюбы самый острый язык в российском футболе. Он иногда не думает, что говорит. Но говорит иногда смешно. Мне нравится его слушать. Да, перегибает иногда. А кто не перегибает? Его же слушает практически вся футбольная Россия. И не футбольная тоже.

Если он будет говорить банальные вещи: «Все хорошо! Ничего не случилось!», в то время как люди будут видеть, что что-то случилось, тогда им будет неинтересно. Они же хотят знать примерно о сложившейся ситуации. Об этом надо говорить», — приводит слова Гришин YouTube-канал «oSporte TV».

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. Также Дзюба отказался приезжать на второй сбор национальной команды, объяснив свое решение тем, что находится не в лучшей форме.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть