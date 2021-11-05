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Тренер по фигурному катанию сравнила стоимость занятий в Италии и России

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Depositphotos

Российский тренер по фигурному катанию Ангелина Туренко, работающая неподалеку от Милана, рассказала о стоимости занятий этим видом спорта в Италии.

«Сколько в месяц стоят занятия для семилетнего ребенка? Думаю, где-то €2 тыс., но я не буду говорить точную сумму, потому что не углублялась в этот вопрос. Да, уровень зарплат в Италии все-таки иной, но все равно это очень много при сравнении с Россией. Однако и у нас в стране в юных фигуристов приходится прилично вкладываться.

Может ли себе это позволить итальянец со средним заработком? Думаю, что да. В принципе, фигурное катание популярно, дети приходят», — приводит слова тренера Sport24.

Туренко за свою короткую карьеру успела выиграть первенство России, финал Кубка России и Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Могла поехать на Олимпийские игры — 2006 в Турине, но в 18 лет спорт для нее закончился из-за травмы.

В 2007-м стала тренером. Недавнее замужество привело Ангелину в Италию: сейчас она тренирует сильнейших одиночников страны.

Ранее двукратный олимпийский призер, а ныне тренер Александр Жулин предложил премировать возрастных фигуристок дополнительными баллами.

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