Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом году. Слова Месси передает beIN SPORTS.

«Мы являемся одним из основных кандидатов на победу, но не единственным. Все говорят о «ПСЖ» из-за игроков, но игроки других клубов работают вместе уже много лет, эти команды также подписали хороших футболистов. Это «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Челси», — сказал Месси.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины вызвала Лионеля Месси для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022.