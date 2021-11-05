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Олимпийская чемпиона Тотьмянина рассказала, как отметила свой день рождения

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина после ледового шоу »Анна Каренина» в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в своей день рождения, который прошел 2 ноября, находилась в узком кругу людей.

«А вы как считаете, в Москве сегодня можно отметить в существующих обстоятельствах? В этот день была съемка Ледникового периода, и я прекрасно провела это время в кругу людей, с которыми я только познакомилась несколько месяцев назад, и тех, с кем я работаю уже на протяжении многих-многих лет. Очень тесно, очень закрыто. Я не скажу, что отметила. Просто провела этот день в хорошей компании», — рассказала Тотьмянина.

Спектакль «Анна Каренина» впервые прошел в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. В Москве представление продлится до 14 ноября.

В шоу примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию, супруг Тотьмяниной Алексей Ягудин поделился мыслями от шоу «Анна Каренина».

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