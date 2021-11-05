Энберт ответил на вопрос о кастинге на ледовое шоу «Анна Каренина»

Серебряный призер Олимпийских игр, партнер Александр Энберт, выступающий в паре с Евгенией Медведевой, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что он не проходил кастинг на ледовое шоу «Анна Каренина».

«Лично у меня кастинга не было, мы давно знакомы с Ильей, он знает, что я могу делать на льду и как это будет выглядеть. Поэтому изначально мне предложили эту роль в этом спектакле. Я сразу согласился, конечно же.

Мне очень понравилось, что мы в паре с Евгенией, что у нас такая длинная история, такая классная. Мне очень нравятся постановки Ильи. И я бы ни на что эту роль не променял сейчас», — рассказал фигурист.

Также Энберт ответил, переносятся ли отношения с партнерами на льду в повседневную жизнь.

«Здесь, конечно, все люди опытные и точно умеют разделять то, что происходит на льду, и что происходит вне льда. Но в целом, я бы не сказал, что у нас это как-то отличается — где бы люди ни работали, в офисе, не в офисе, на заводе или еще где-то. Кто-то встречается, кто-то не встречается, Я с детства катаюсь в паре. Мы с Евгенией — хорошие друзья, дружили и до Анны Карениной. Сейчас еще участвуем вместе в Ледниковом периоде, постоянно видимся. Так что у нас просто прекрасные отношения — все такие проекты позволяют их поддерживать», — сказал Энберт.

Помимо Энберта и Медведевой, в шоу примут участие Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и другие олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира.

Ранее Илья Авербух ответил на вопрос о соперничестве между фигуристами в ледовом шоу «Анна Каренина».