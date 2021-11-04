Депутат о допинге Ничушкина: эти гнусные истории выплескиваются перед большими мероприятиями

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин сдал положительную допинг-пробу, передает Sport24.

«Все эти гнусные истории выплескиваются перед большими спортивными мероприятиям. Это делается, чтобы поднять статус агенства WADA, показать, что они белые и пушистые», — сказал Свищев.

Также Свищев указал, что со времени взятия допинг-пробы прошло уже восемь лет.

«Ну самим-то не смешно?» — добавил он.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.