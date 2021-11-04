Экс-игрок «Динамо» о Смолове и Кокорине: их испортила система

Бывший игрок московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине и нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

«Когда молодым игрокам дают большие контракты здесь, они не хотят никуда ехать. Зачем ехать куда-то, если тут тебе дадут миллион, а там тебе дадут двести тысяч? Их система испортила. Не только их, многих футболистов», — сказал Воронин на YouTube-канале «Ответь по-братски».

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел 11 матчей, забив семь мячей.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Иржи Ярошика, что российскому форварду итальянской «Фиорентины» Александру Кокорину нужно перебраться в чемпионат Нидерландов.