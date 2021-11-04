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Третьяк ответил на вопрос о положительной допинг-пробе игрока «Колорадо» Ничушкина

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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валерия Ничушкина, передает Sport24.

«ФХР еще не получила документы по дисквалификации Ничушкина. Пока ничего не могу сказать», — заявил Третьяк.

Стоит отметить, что дисквалификация не скажется на карьере игрока в НХЛ. Лига не принимает во внимание дисквалификации, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

В текущем сезоне НХЛ Ничушкин провел один матч, отметившись одной результативной передачей.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что дисквалифицированный нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может сыграть на Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине.

«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А сегодня мы с Кузнецовым еще раз встретимся и снова поговорим», – заявил Жамнов.

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Хоккей. Сборная России
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