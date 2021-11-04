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Российская порноактриса описала Карпина тремя словами

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Порноактриса Ева Эльфи рассказала о своем отношении к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину, передает Sport24.

«Конечно, болею за сборную России: как говорится, «валерю». У нас сейчас сильный, молодой и красивый тренер, что внушает уверенность в успех», — сказала Эльфи.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал видео, на котором главный тренер сборной России Валерий Карпин в компании футболистов «Ростова» отмечает день рождения защитника клуба Данила Глебова.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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