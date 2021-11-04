Авербух одной фразой оценил предложение давать фигуристкам баллы за возраст

Серебряный призе р Олимпийских игр Илья Авербух оценил предложение тренера Александра Жулина давать фигуристкам дополнительные баллы за возраст, передает RT.

«Думаю, Саша просто пошутил, больше говорить нечего по этому поводу», — сказал Авербух.

Такое предложение Жулин высказал после выступление Елизаветы Туктамышевой на Гран-при Канады.

Туктамышева в свои 24 года всерьез претендует на то, чтобы завоевать одну из трех путевок на Олимпиаду в Пекин — 2022 и оставить за бортом кого-то из учениц Этери Тутберидзе. Прямо сейчас Елизавета получает оценки выше, чем Александра Трусова, Анна Щербакова, Майя Хромых и Дарья Усачева.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Александра Жулина ставить дополнительные баллы фигуристкам за их возраст.

«Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение. Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры», — сказала Тарасова.