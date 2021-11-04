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Российская порноактриса ответила Хабибу на критику ринг-герлз

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российская порноактриса Ева Эльфи ответила бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову на критику ринг-герлз, передает Sport24.

«Я за то, чтобы женская эстетика украшала турниры. Более того, как компромисс всегда можно представить прекрасных и атлетичных ринг-герлз в фитнес форме», — сказала Эльфи.

Ранее россиянин заявил, что ринг-герлз — самое ненужное в единоборствах. Он объяснил свои слова тем, что девушки с табличками не приносят никакой пользы.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мария Агапова высказалась о критике экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в адрес ринг-герлз.

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