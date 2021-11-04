Семин рассказал, что ему не нравится в нынешнем «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как относится к тому, что сейчас происходит в стане «железнодорожников».

«Не нравится громадное количество иностранных специалистов в штабе. Считаю, что в нашем клубе должны работать свои плюс какие-то топовые иностранцы.

Например, когда я приехал, в киевское «Динамо», мне сказали: «Ты можешь взять с собой всего двух помощников, все остальные будут наши». Мы уедем – а эти люди останутся. Согласен с таким подходом.

Как воспринял отставку Марко Николича и назначение Маркуса Гисдоля? Пока не вижу логики в этих изменениях», — приводит слова специалиста «СЭ».

В ближайшем матче «железнодорожники» сыграют с «Галатасараем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен» 4 ноября. Начало игры в 20.45 (мск).

После трех туров красно-зеленые, набравшие одно очко, занимают последнее место в турнирной таблице группы E. «Галатасарай» с семью баллами занимает первое место. Первая встреча между командами, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Ранее народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о предстоящем матче «железнодорожников» с «Галатасараем».