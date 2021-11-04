Тарпищев — о тренировках в паре с Ельциным: шансов нас победить вообще не было

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о проведении тренировок с первым президентом России Борисом Ельциным.

«Неправильно приписывают, что Борис Николаевич со мной начал. Он и до меня играл в теннис. После знакомства мне периодически в Москве кто-то звонил из его окружения: «Не можете поиграть в теннис?» Я, конечно, соглашался. Так было пять-шесть раз. Дальше это вошло в систему. Играли в Москве на «Дружбе». Сыграли много парных матчей. Он любил парные комбинации.

В основном же играли против руководителей. Шансов нас победить вообще не было. Из той когорты лучше всех технически был оснащен Назарбаев, наверное. Он еще когда учился, занимался теннисом. Тогда все играли: Кучма, Лукашенко.

Мы и на выезде играли с Борисом Николаевичем пару в Южной Корее против президента Ро Дэ У и главы его службы безопасности. У нас много было таких матчей», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

74-летний глава ФТР является заслуженным тренером России и членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Шамиль Тарпищев назвал российский футбол «народной болью».