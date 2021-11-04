Семин назвал лучшего тренера РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о наставнике петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Разочаровал ли меня в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Семак – это лучший наш тренер на данный момент. У нас много специалистов из-за границы, представителей разных школ – португальской, немецкой, балканской. Но сильнейший – Семак. И он ничем не разочаровал.

Мог ли он сделать что-то сильнее в матчах с «Ювентусом»? Если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса», – приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».

Ранее Юрий Семин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Ювентусом».