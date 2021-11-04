Глава Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что готов был купить московский «Спартак» у Леонида Федуна.

«Рассматривал ли я когда-нибудь возможность покупки «Спартака»? Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Лет семь назад один из известных банкиров собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Не могу назвать его имя, но это ярый болельщик красно-белых.

Мы обсуждали с этим банкиром тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно. А сейчас уже нет. Это связано с моими заботами в гандболе. Еще планирую строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Поэтому никак не получится», — приводит слова Шишкарева «Матч ТВ».

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет 7 ноября в Москве. 4 ноября красно-белые в гостях сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что мечтает о том, чтобы шейхи купили «Спартак».