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Мельникова назвала самые сложные снаряды в гимнастике

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Dylan Martinez/Reuters

Россиянка Ангелина Мельникова рассказала о самых сложных снарядах в гимнастике.

«Самым легким снарядом мы считаем бревно. Да, с него часто падают, но он очень простой. А вот брусья ты никак их не натренируешь, если не будешь прицельно тренировать. Не знаю, как это объяснить. К примеру, на бревне ты можешь просто ходить и работать над координацией, можешь долго не делать, но в итоге все получится. На брусьях так не прокатит. Ну и вольные — очень сложно, функционально и физически это просто сумасшествие», — приводит слова гимнастки «Лента.ру».

21-летняя спортсменка на минувшем мировом первенстве в японском Китакюсю завоевала золотую, серебряную и бронзовую награды.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратный серебряный призер чемпионата мира в командном первенстве (2018, 2019), двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).

Ранее Ангелина Мельникова рассказала, что ее больше всего расстроило в судейском скандале на ЧМ.

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