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Мельникова рассказала, что ее больше всего расстроило в судейском скандале на ЧМ

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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала скандальное судейское решение на чемпионате мира в японском Китакюсю, в результате которого ее лишили победы в вольных упражнениях.

При определении победительницы в вольных упражнениях изначально золотая награда досталась Мельниковой, однако после протеста команды Японии лучшей признали Маи Мураками. Японская гимнастка опередила представительницу России на 0,066 балла. В ответ российская сторона также подала протест, однако он был отклонен.

«Мы просто опоздали с подачей протеста. По правилам, на это есть всего четыре минуты. Может быть, если бы подали, исход был бы другой. Так что больше мне досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили», — приводит слова гимнастки «Лента.ру».

21-летняя спортсменка на минувшем мировом первенстве завоевала золотую, серебряную и бронзовую награды.

Ранее Ангелина Мельникова рассказала о внимании со стороны мужчин в Instagram.

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