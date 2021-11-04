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Российская пловчиха рассказала о предложенных деньгах за уроки по плаванию

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Global Look Press

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, о том, что однажды за урок по плаванию ей предлагали $1 тыс. Слова Ефимовой передает «Матч ТВ».

«Я ездила на свадьбу к подруге в Санта-Барбару. Я по утрам ходила плавать, а уже вечером присоединялась к остальным. И вот я уже в бассейне, а меня окружающие мужчины достают: «Ой, ты так хорошо плаваешь! Научишь?» — «У вас денег не хватит». Мне и разговаривать некогда, тренировка идет. «Ну сколько, сколько надо?» — «Тысяча долларов за занятие». В общем, шутили вокруг этой суммы», — рассказала Ефимова.

Ефимова живет и тренируется в США с 2011 года. Пловчиха взяла бронзу на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а спустя четыре года на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала два серебра в заплывах на 100 и 200 метров. На прошедшей Олимпиаде в Токио спортсменка осталась без медалей.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

Ранее Ефимова рассказала, почему не может вернуться в США.

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