Хави намерен приобрести в «Барселону» одного из лучших нападающих

Основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд летом перешел в «Барселону». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб может заплатить за норвежца €75 млн.

Соглашение Холанда с немецкой командой рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд в шести матчах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда оценивается в €150 млн.

Хави начал тренерскую карьеру в «Аль-Садде» в 2019 году. За это время он привел команду к золотым медалям чемпионата Катара.

28 октября «Барселона» объявила об отставке главного тренера Рональда Кумана, который возглавил каталонцев в августе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые завоевали Кубок Испании и заняли третье место в чемпионате страны.

В нынешнем розыгрыше Примеры «Барселона», набравшая 15 очков в десяти матчах, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. 27 октября команда впервые с 2002 года проиграла мадридскому «Райо Вальекано» (0:1).

Ранее сообщалось, что Хави Эрнандес возглавит «Барселону» 3 или 4 ноября.