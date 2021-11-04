Директор «Лестера» отреагировал на твит «Спартака» про «конюшню» в адрес ЦСКА

Директор по контенту и креативу «Лестера» Сэм Чемберс прокомментировал скандальный твит «Спартака» в адрес ЦСКА. Слова функционера передает «Матч ТВ».

Напомним, пресс-служба «Спартака» после победы в дерби над армейцами оригинально обратилась к сопернику.

«Привет, конюшня. Ну как твои дела?» — написано в Twitter «Спартака».

«SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику, или башкирский мед так в голову ударил?» — ответила пресс-служба армейцев в комментариях к посту.

«В этом случает все зависит от этической позиции клуба. На самом деле многие клубы работают подобным образом, например «Рома». Они любят играть на эмоциях свои болельщиков. Но мы так не делаем — наверное, потому что у нас в городе нет второго клуба такого калибра, как «Лестер».

Но в Москве другая ситуация — у вас в городе 5 больших клубов, если я ничего не путаю. Так что, если «Спартаку» нравится «пинать» соперника, это может быть вполне эффективно» — сказал Чемберс.

Ранее Сэм Чемберс выразил мнение, что для решения конфликта между болельщиками «Спартака» и владельцем клуба Леонидом Федуном нужно провести диалог.