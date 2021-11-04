Глушаков: Карпина никто не понимает

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России» заявил, что игроки сборной России не понимают главного тренера Валерия Карпина из-за того, что никто не знает, получит ли игровую практику.

«Сейчас, наверное, Валерия Георгиевича никто не понимает. Никто из футболистов не знает, будет играть или нет. Предыдущего тренера понимали, а сейчас такого нет. Все же много нюансов, касающихся тактики, физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная… Не стоит забывать про количество игроков… Хотя такое ощущение, как будто сборную сглазили — очень много травм. Но слава богу, что есть результат», — сказал Глушаков.

Напомним, под руководством Валерия Карпина сборная России одержала победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (2:1) и Словенией (1:0). Также российские футболисты сыграли вничью с Хорватией (0:0).

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Ранее Валерий Карпин был замечен на вечеринке, несмотря на на ограничения, связанные с COVID-19.