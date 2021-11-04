Сборная Аргентины вызвала Месси, который не играет за «ПСЖ» из-за травмы

Сборная Аргентины вызвала нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022. Об этом сообщается в официальном Twitter аргентинской команды.

Напомним, Месси из-за травмы левого колена был заменен в матче чемпионата Франции против «Лиона» (2:1), а в игре Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2) участия не принимал.

Сообщалось, что аргентинец должен отправиться на лечение в мадридскую клинику, в которой ранее лечил связки.

По информации источника, нападающий рассчитывает восстановиться к матчу отбора ЧМ-2022 против Бразилии.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Лионель Месси заявил, что не думает о завоевании очередного «Золотого мяча».