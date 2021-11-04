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Промоутер: Джошуа может победить и Фьюри, и Усика

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Reuters/РИА «Новости»

Промоутер Эдди Хирн выразил мнение, что британский боксер Энтони Джошуа может победить украинца Александра Усика и Тайсона Фьюри, которые владеют всеми поясами супертяжелого веса. Слова Хирна передает BoxingScene.

«Мне кажется, что Тайсон Фьюри лучше Александра Усика. Он сможет одолеть его за счет габаритов, движения. Это был бы отличный бой, но, возможно, не самый интересный для просмотра. Честно скажу — мне кажется, Джошуа может победить их обоих», — сказал Хирн.

Поединок между Уайлдером и Фьюри продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Благодаря этому успеху он завоевал титулы чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе.

Ранее Александр Усик поделился мнением о возможном поединке с Тайсоном Фьюри

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