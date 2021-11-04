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«Больно смотреть»: Глушаков о «Спартаке»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков в эфире телепрограммы «Футбол России» заявил, что ему больно смотреть на московский «Спартак» в этом сезоне.

«Последнее время больно смотреть на «Спартак», как фанаты кричат, болельщики переживают. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат за то, что нет результата. Всё ещё зависит от менеджмента. Кто-то приходит и хочет поднять «Спартак». Кто-то наоборот хочет заработать на клубе. Ну, после чемпионского сезона распродать весь состав и утопить...» — сказал Глушаков.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее бывший теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и английским «Лестером».

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Футбол. Чемпионат России
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